Metrô: mais duas estações da Linha 2 no próximo mês O governador Alberto Goldman (PSDB) deu ontem nova data para entrega das Estações Tamanduateí e Vila Prudente, da Linha 2-Verde do Metrô. "Serão entregues no mês que vem", afirmou. As obras começaram em 2007. Só nesse ano, a inauguração de ambas foi adiada duas vezes. Primeiro, seriam entregues em março. Depois, "no primeiro semestre". Agora, Goldman deu mais 30 dias de prazo. As obras civis ? que não contam detalhes paisagísticos ? já estão prontas. A Estação Tamanduateí será interligada à Linha 10-Turquesa da CPTM.