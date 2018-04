Metrô lidera, mas duas linhas têm problemas

Mesmo em um ano com diversas panes - a maior, em setembro, afetou cerca de 250 mil pessoas -, a aprovação do Metrô aumentou de 82% para 84%. Mas os responsáveis pela pesquisa ressaltam que a grande quantidade de propaganda veiculada na mídia pode ter efeito sobre os números. "Esse foi um ano eleitoral e com uma grande exposição na mídia do Plano de Expansão", diz Maria Aparecida Toledo, diretora de planejamento da Toledo & Associados.

Grande parte da aprovação do Metrô foi puxada pela Linha 5-Lilás, que atingiu 90% de nota excelente ou boa. A Linha 1-Azul ficou estável em 85%. Por outro lado, a 3-Vermelha ficou com 73% - uma queda de 18 pontos porcentuais em cinco anos. Na 2-Verde, a aprovação caiu de 88% para 84%.