Metrô inicia análise de solo para construção da Linha 15-Branca

SÃO PAULO - O Metrô de São Paulo iniciou as sondagens para a analisar o subsolo nas áreas que deverão ser usadas para a futura construção da Linha 15-Branca, que ligará a Vila Prudente até a Dutra. O novo traçado prevê 13,5 quilômetros de extensão, com 12 estações, e chegará até a divisa do município de Guarulhos. A linha deve atender os bairros Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Manchester, Aricanduva, Penha e Tiquatira.

As prospecções estão sendo realizadas nas regiões de Vila Prudente, Mooca, Aricanduva e Penha. O objetivo das perfurações é conhecer a geologia do subsolo para o desenvolvimento dos projetos. São avaliados o tipo e a consistência de cada material, além da profundidade do lençol freático.

Até o início de setembro deste ano, haviam sido iniciadas 44 sondagens e concluídas 20. A previsão é de que, ao término desta etapa, sejam realizadas aproximadamente 500 sondagens.