Metrô inaugura Estação Eucaliptos na Linha 5-Lilás

O governo do Estado inaugurou nesta sexta-feira, 2, a Estação Eucaliptos na Linha 5-Lilás do Metrô. Inicialmente, a previsão de entrega da estação era 2014, que acabou sendo adiada para 2016 e depois para dezembro do ano passado.

Quando toda a linha estiver pronta, 11 estações ligarão o bairro do Capão Redondo à Chácara Klabin, na zona sul. Também existirá conexão com as linhas 1-Azul, na Santa Cruz, 2-Verde, na Chácara Klabin, e 17-Ouro, no Campo Belo.

Inicialmente, o novo trecho entre as Estações Brooklin e Eucaliptos vai funcionar em esquema de operação assistida - apenas de segunda a sábado, das 10 às 15 horas. Não haverá cobrança de tarifa. No período, serão feitos ajustes e checagem de equipamentos e sistemas.

O Metrô não informou quando a estação terá o horário ampliado. Disse apenas que a ampliação será gradativa até o funcionamento pleno, das 4h40 à meia-noite e com cobrança.

A Estação Eucaliptos fica em Moema e tem uma área de 9,3 mil m² e 23,4 metros de profundidade, divididos em quatro pavimentos. Há dois acessos: um pela Avenida Ibirapuera, entre as Avenidas Cotovia e Eucaliptos, e outro, secundário, no lado oposto da via, ao lado do Shopping Ibirapuera e da Avenida dos Imarés.

A nova estação atenderá 20 mil passageiros por dia.