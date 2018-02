Metrô fecha 3 estações para testes hoje O Metrô vai continuar neste domingo os testes, na Linha 2-Verde, do Controle de Trens Baseado em Comunicação (CTBC), sistema que permite maior automatização do tráfego de composições. Das 4h40 às 18h as Estações Clínicas, Sumaré e Vila Madalena ficarão fechadas. Os usuários serão atendidos por ônibus gratuitos do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese).