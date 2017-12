Metrô faz campanha de cidadania interativa Para incentivar os passageiros a usar mochilas nas mãos no interior dos trens e fones de ouvido para ouvir música, o Metrô começou ontem a campanha Espalhe Respeito, com dicas de cidadania nas estações. Os usuários vão poder compartilhar pelas redes sociais as mensagens dos painéis que contam com QRCodes. Também terá vídeos na TV Minuto e painéis acima das janelas. Respeito aos assentos preferenciais e aguardar o desembarque para depois embarcar também estão entre as dicas.