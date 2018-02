Metrô fará testes na Linha 2 durante feriado O Metrô fará os testes do sistema de Controle de Trens Baseado em Comunicação (CBTC) na Linha 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena) durante o feriado. As Estações Alto do Ipiranga, Santos-Imigrantes, Chácara Klabin e Ana Rosa ficarão fechadas ao público das 4h40 às 9h, amanhã e no dia 20. Nesse período, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus que fazem o mesmo trajeto.