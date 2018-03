Metrô esclarece que não houve falha técnica na Linha Vermelha

SÃO PAULO - A assessoria de imprensa do Metrô de São Paulo divulgou na noite desta terça-feira, 21, uma nota esclarecendo que "não houve falha técnica de qualquer natureza, seja dos trens, dos equipamentos de via ou mesmo de energia elétrica" no incidente ocorrido nesta manhã na Linha 3 - Vermelha.

A companhia reafirmou que encontrou uma camisa em uma das portas do último carro da composição 309 e reafirmou que não são comuns ocorrências desta natureza, em que a maioria dos trens teve os "botões-socos" acionados, impedindo a circulação de trens.

Segundo a nota, todas as ações e orientações tomadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) tiveram objetivo de preservar a segurança do usuários como, por exemplo, a necessidade de desenergizar a linha, após confirmada presença de usuários na via.

Ainda segundo o Metrô, o procedimento é obrigatório nestas situações e prevalece sobre quaisquer outras ações operacionais, mesmo que implique paralisação da circulação de trens.