Metrô e trem vão funcionar 1 hora a mais neste fim de semana

O Metrô e os trens da CPTM funcionarão uma hora a mais neste fim de semana por causa do fim do horário de verão. No sábado à meia-noite, os relógios serão atrasados em 60 minutos, mas os passageiros ainda terão duas horas para entrar nas estações. Serão 44 viagens a mais no Metrô e 34 na CPTM. Os ônibus intermunicipais da EMTU também farão um percurso extra após a meia-noite Veja também: Horário de verão termina no sábado Saiba quais Estados vão adiantar o horário No domingo, as estações começam a abrir às 4 horas do novo horário. Antes disso, os funcionários ainda terão de ajustar 1.275 relógios distribuídos entre as 55 estações do Metrô e 89 estações da CPTM, além dos nove terminais metropolitanos da EMTU. O serviço será mais fácil para a Publicrono, concessionária que administra os 322 relógios de rua da capital. Os aparelhos são programados para mudar automaticamente para o novo horário. Mesmo assim, 10 pessoas vistoriam os equipamentos logo após a virada para garantir a troca. Os transportes aéreos não funcionarão por mais uma hora na mudança de horário. A Gol informou que os voos partem no horário antigo até a meia-noite. Durante uma hora não haverá saídas e, na segunda meia-noite, são retomados com o novo horário. Segundo o Serviço de Atendimento ao Cliente da TAM, o mesmo vale para os voos da companhia.