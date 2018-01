Metrô e trem funcionam por 24h e Bilhete vale por 8h na Virada

Os trens do Metrô e da CPTM vão funcionar por 24 horas durante a Virada Cultural, que acontece nos dias 2 e 3 de maio em São Paulo. Por causa do evento, o Bilhete Único vai valer 8 horas tanto no sábado quanto no domingo - normalmente ele é valido pelo período somente aos domingos e feriados.

Metrô - uma frota de 28 trens vai funcionar durante a madrugada. Na Linha 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi) terá 11 trens; na linha 2-Verde (Vila Madalena - Alto do Ipiranga), 6 trens vão estar disponíveis. Na Linha 3-Vermelha (Barra Funda - Itaquera), vão ser 11 trens durante o período. A previsão é que o intervalo entre os trens seja de 6 minutos. A Linha 5-Lilás (Capão Redondo - Largo Treze), vai funcionar até a meia-noite de sábado.

CPTM - durante a madrugada entre sábado e domingo, trens extras vão estar disponíveis. No entanto, as estações vão ficar abertas apenas para desembarque. Os embarques vão acontecer somente nas estações de integração com o Metrô: Brás, Luz e Palmeiras-Barra Funda.

Na Estação da Luz, trens extras vão partir para as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral, às 2h e Às 3h. Na extensão da Linha 11-Coral, um trem vai partir no sentido Estudantes às 2h30 e 3h40. Às 2h e 3h haverá partidas na Linha 8-Diamante da Barra Funda para Itapevi. No mesmo horário, trens partindo do Brás vão até Calmon Viana pela Linha 12-Safra.