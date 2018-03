Metrô e Sabesp terão US$ 1 bilhão do BID

O governador de São Paulo, Alberto Goldman (PSDB), embarcou ontem para Washington (EUA), onde assinará contratos de US$ 1 bilhão com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Desse valor, US$ 481 milhões vão para a expansão da Linha 5-Lilás do Metrô e US$ 600 milhões para a terceira etapa do programa de despoluição do Tietê - estes recursos serão aplicados pela Sabesp na expansão da coleta e no tratamento de esgotos que são despejados no rio.