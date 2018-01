Metrô e funcionários fazem reunião para tentar acordo

Atualizada às 17h05

SÃO PAULO - Metrô e metroviários, que estão em greve desde quinta-feira, 5, vão se reunir para uma audiência extraordinária às 17 horas desta sexta-feira, 6, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Segunda Região, no centro. Já o julgamento da legalidade da paralisação está pré-agendado para as 10h de domingo. Por volta das 17 horas, os metroviários fecharam a Radial Leste, no sentido zona leste.

O encontro, solicitado por ambos os lados, tem como objetivo chegar a um acordo para que a paralisação termine o mais rápido possível.

Uma assembleia do Sindicato dos Metroviários para deliberar os rumos da greve estava prevista para as 17h, mas poderá atrasar em decorrência da reunião no TRT. O ato teria sido convocado pelo relator do processo que julgará a legalidade da paralisação, o desembargador Rafael Pugliese. O TRT não confirma essa informação.