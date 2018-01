Metrô de SP e Detran alertam para riscos de capturar pokémons

Diante da febre pela captura de pokémons, o Metrô de São Paulo lançou um alerta nesta quinta-feira, 4, nas redes sociais, para que os usuários dos trens não se arrisquem no trajeto.

"Vai procurar pokémons em seu trajeto diário? Fique atento para não se arriscar nem atrapalhar os outros usuários", diz a mensagem que, quatro horas após a publicação, já tinha mais de 1,4 mil compartilhamentos no Facebook. A imagem da publicação mostra um homem avançando a faixa amarela de segurança para capturar os Pokémons.

No Twitter, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) também fez o alerta para que motoristas não se distraiam com o jogo, "Até o jogo avisa

Até o jogo avisa #PokemonGo pic.twitter.com/3IV7PAj1Nt — Detran São Paulo (@DetranSP) 3 de agosto de 2016

MEC. O Ministério da Educação (MEC) aproveitou a febre do game Pokémon Go para alertar nas redes sociais sobre a importância do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O Ministério da Educação adverte: o Enem é mais importante do que o Pokémon Go“, escreveu o MEC em uma imagem publicada em suas páginas no Twitter, no Facebook e no Instagram.

O jogo Pokémon Go foi lançado no Brasil na noite de quarta-feira.