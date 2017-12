Metrô e CPTM terão bilhete único semanal e diário

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Previsto para ser lançado em abril pela Prefeitura, o Bilhete Único Semanal também estará habilitado para o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, a modalidade diária do cartão, planejada para depois da semanal, igualmente poderá ser usada na rede sobre trilhos.

"Não há problema nenhum. Esse processamento todo é feito pela própria SPTrans (São Paulo Transporte, da Prefeitura) e nós simplesmente aguardamos o encaminhamento que eles estão dando. Sempre temos feito a política da aderência. O governador Geraldo Alckmin tem nos orientado a sempre não prejudicar o usuário. Se o usuário acha importante ter ambos os processos, do bilhete mensal, semanal e até o diário, nós vamos acompanhar sem problema algum", afirmou Fernandes.

De acordo com ele, haverá ainda um cartão só com a modalidade sobre trilhos, para quem quer usar exclusivamente metrô e trens, como ocorre com o mensal.

"O que cobramos, no sentido da cooperação, é que eles façam um especial para o (sistema de) trilho", afirmou o secretário.

O Bilhete Único Mensal, lançado em novembro pela gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), garante viagens ilimitadas durante um mês para quem comprar a cota de uma das três modalidades disponíveis. A que prevê só o uso de ônibus custa R$ 140. A só para trilhos, também R$ 140. Já a integrada, R$ 230.