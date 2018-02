Metrô e CPTM registram até nove casos de roubos ou furtos por dia

SÃO PAULO - O Metrô e a CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - registram em média todos os dias nove casos de roubos ou furtos. Os itens mais procurados são celulares e até Bilhete Único nos horários de pico, disse o chefe de segurança do Metrô, Rubem Menezes, em entrevista ao noticiário SPTV, da TV Globo.

Na Estação Palmeiras-Barra Funda, há a Delegacia de Polícia do Metropolitano de São Paulo, a Delpom, que tem poder de polícia dentro do Metrô. Em 15 linhas, a segurança é feita por 1.180 agentes, uns à paisana e outros não. As estações possuem 948 câmeras e os trens, 910 câmeras. Segundo o chefe de segurança do Metrô, a previsão é que daqui a um ano as paradas tenham entre 1.700 a 1.800 câmeras.

Menezes afirmou também que qualquer pessoa que viu alguma ocorrência de roubo ou furto deve comunicar imediatamente a um empregado do Metrô. "Quando ela faz isso todo um sistema de segurança é ativado. O Centro de Controle de Segurança começa a movimentar os agentes para atuar nessa situação", disse.

Denúncias podem ser feitas via SMS pelo fone 7333 2252 ao Metrô e pelo fone 7150 4949 à CPTM. O usuário precisa descrever o fato, o local e a pessoa. Segundo a companhia, de janeiro para cá, foram recebidas 18 mil mensagens.

O chefe de segurança aconselhou à vítima ficar calma após a ocorrência e procurar qualquer empregado do metrô, que deve atuar imediatamente. "Para que não ocorra um mal maior a ela, deve entregar o objeto de desejo ao ladrão", disse Rubem Menezes.