Metrô e CPTM registram 5 roubos por semana

Os crimes na rede metroferroviária se concentram nos acessos e corredores das estações - não há um ponto de maior incidência nem horário específico. Não há notícia de casos dentro dos vagões. Afirmando estar armados, os assaltantes, sozinhos ou em grupo, pedem celular, dinheiro e carteira. E fogem na direção da rua.

Na maioria das vezes, o criminoso diz estar armado, mas não chega a exibir a arma. Mesmo assim, policiais recomendam às vítimas que não reajam.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, houve 18 assaltos em janeiro, 28 em fevereiro, 20 em março, 24 em abril e 16 em maio. Seis desses roubos foram cometidos contra farmácias de estações. Os demais são ataques a passageiros. Vinte e dois adultos foram presos e 8 adolescentes, apreendidos.

Para a polícia, o número é baixo, considerando que 5,1 milhões de pessoas circulam diariamente pelas cinco linhas do Metrô e seis da CPTM. O mesmo é alegado pela assessoria do Metrô, uma vez que "houve o registro de um ocorrência de segurança pública para cada um milhão de passageiros transportados". Não é possível comparar os dados com igual período do ano passado, pois, à época, o governo do Estado não divulgava estatísticas por delegacias, como hoje.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mortes. Nos primeiros cinco meses do ano, as linhas de trem também registraram 118 casos de lesão corporal dolosa (quando há intenção), 1 estupro e 2 homicídios. As mortes aconteceram entre janeiro e fevereiro.