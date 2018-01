Metrô e CPTM farão plano especial para aniversário de SP

Para o 456º aniversário da cidade de São Paulo, comemorado no dia 25 de janeiro, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão operar com um esquema de circulação especial.

A partir desta sexta-feira, 22, o Metrô reforça a frota no período da noite, na Linha 1-Azul - Tucuruvi-Jabaquara -, que terá 14 viagens a mais do que em um dia normal, e na Linha 3-Vermelha - Palmeiras/Barra Funda-Corinthians/Itaquera -, com 10 viagens a mais.

No sábado, 23, e no domingo, 24, a circulação permanecerá sem alterações. Na segunda, 25, a oferta de trens será igual a de um domingo. Na terça, 26, o Metrô antecipa o horário inicial da operação das linhas 1-Azul, 2-Verde - Vila Madalena-Alto do Ipiranga - e 3-Vermelha. As linhas 1 e 3 começarão a operar às 4 horas e a Linha 2 às 4h30.

A CPTM informou que o plano especial de operação da companhia inclui a disponibilidade de trens em áreas estratégicas da rede.