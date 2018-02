Metrô desapropria área para pátio de trens O Metrô de São Paulo vai desapropriar uma área de 40,7 mil m² para as obras de prolongamento da Linha 2-Verde, da Vila Prudente até Cidade Tiradentes, na zona leste. Apesar das grandes dimensões, a companhia afirma que se trata de um único imóvel que atualmente está sem uso comercial ou residencial. A área, que fica na Avenida do Oratório, no bairro São Lucas, vai abrigar um pátio de trens. No total, o prolongamento da linha terá 24,5 quilômetros de extensão e 17 estações, segundo o Metrô.