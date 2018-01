Metrô de SP tem operação especial para o fim de ano

O Metrô de São Paulo preparou um esquema especial de operação para as semanas do Natal e do Ano Novo. Segundo a Companhia do Metropolitano, as estações abrirão mais cedo nos dias 28 de dezembro e 4 de janeiro, quando um grande número de pessoas retorna das viagens.

Dia 23 : o número de trens em circulação será maior do que o habitual no período noturno, nas Linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda). Serão ofertadas 14 viagens a mais na Linha 1 e 10 viagens a mais na Linha 3.

Dia 24 : na linha 1-Azul, circularão 37 trens no pico da manhã e 33 trens no horário de vale e no pico da tarde. Na Linha 2-Verde, serão 8 trens durante o dia todo. Na Linha 3-Vermelha, circularão 40 trens no pico da manhã e 35 trens no horário de vale e no pico da tarde. Na Linha 5-Lilás, circularão 4 trens o dia todo.

Dia 25 : a frota que estará em circulação será semelhante a de domingo. Na Linha 1, 16 trens circularão no período da manhã e 17 à tarde. Na Linha 2-Verde (Alto do Ipiranga-Vila Madalena) oito composições serão disponibilizadas durante toda a operação. Na Linha 3, serão colocados em circulação 15 trens no período da manhã e 17 trens no turno da tarde. Na Linha 5, três composições vão operar ao longo do dia.

Dia 26 e dia 27 : as frotas em operação serão semelhantes às utilizadas nos finais de semana.

Dia 28 : o Metrô antecipará em quarenta minutos o horário de aberturas das estações nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, nas quais a operação terá início às 4 horas. Na Linha 2-Verde, a abertura das estações acontece dez minutos antes do habitual, às 4h30. Na Linha 5-Lilás, a operação terá início como de costume, às 4h40.

Dia 29 : a oferta de viagens será equivalente a de um dia útil.

Dia 30 : na Linha 1, serão oferecidas 14 viagens a mais e na Linha 3, 10 viagens.

Réveillon

Dia 31 : as estações Paraíso, Brigadeiro e Consolação permanecerão abertas ininterruptamente, durante toda a madrugada do dia 1º, para embarque e desembarque. Já a estação Trianon-Masp será fechada às 19 horas do dia 31 e reaberta às 4h40 do dia 1º. As demais estações das linhas 1, 2 e 3 permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2 horas do dia 1º. Após esse horário, os usuários poderão somente desembarcar nestas estações. Às 4h40 do dia 1º, todas as estações reabrem para embarque e desembarque.

Dia 1º : durante a madrugada serão mantidos em circulação nove trens na Linha 1-Azul, oito composições na Linha 2-Verde e nove trens na Linha 3-vermelha. O funcionamento das estações da Linha 5-Lilás não sofrerá alteração. A operação será encerrada à 0h00 do dia 31 e reiniciada às 4h40 do dia 1º.

Dias 1,2 e 3 : nos primeiros dias de 2010, todas as linhas do Metrô funcionarão normalmente.