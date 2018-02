Metrô de SP registra nova tentativa de abuso sexual contra mulher

SÃO PAULO - Agentes de segurança do Metrô detiveram em flagrante um homem suspeito de tentar abusar sexualmente de uma mulher no fim da tarde desta quinta-feira, 21, em um trem na estação Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha, localizada na região central da cidade.

A equipe de segurança conduziu o infrator para a Delegacia do Metropolitano (Delpom), onde a ocorrência está sendo registrada. Segundo o delegado do Delpom, Ailton Muniz, não houve violência. O episódio foi registrado como "importunação ofensiva ao pudor."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o Metrô informou que seus agentes de segurança realizam rondas constantes pelas diversas áreas das estações. Alguns deles estão descaracterizados (sem uniforme).

Outros casos. Na manhã da última terça-feira, uma mulher de 34 anos foi vítima de um ataque sexual dentro da estação Sacomã do Metrô, na zona sul de São Paulo. O homem chegou a tirar a parte de baixo da roupa, mas houve luta corporal e a vítima conseguiu escapar. O agressor fugiu e ainda não foi identificado.

No dia 19 de abril, uma supervisora de 26 anos foi molestada sexualmente em um vagão entre as estações Paraíso e Brigadeiro.O homem se aproximou, pegou-a pelo braço e ordenou que ela ficasse quieta, caso contrário machucaria seu rosto. Ele colocou a mão por baixo da sua saia, rasgou sua roupa íntima e a tocou. Outros passageiros perceberam a ação do rapaz e tentaram intervir, porém não conseguiram detê-lo.