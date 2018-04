Metrô de SP obtém licença ambiental de estações da Linha Amarela

SÃO PAULO - A Companhia do Metropolitano (Metrô) obteve nesta quinta-feira, 17, a licença ambiental que permite a operação de novas estações da Linha 4-Amarela, que liga a estação Luz, no Centro de São Paulo, à Vila Sônia, na zona oeste.

A licença, fornecida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), permitirá a operação nas estações Butantã e Pinheiros, na zona oeste da capital. A previsão de entrega dessas duas estações é para este semestre, segundo o Metrô.

As demais estações - Luz e República - ainda não possuem a licença. A previsão de entrega dessas duas estações é até o final de 2011, de acordo com a assessoria da empresa. O primeiro trecho da Linha 4-Amarela, ligando as estações Paulista e Faria Lima, foi inaugurado em maio de 2010.