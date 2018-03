Metrô de SP lança serviço de denúncias por SMS

SÃO PAULO - O Metrô de São Paulo lança a partir desta quarta-feira, 26, um novo serviço para que os passageiros possam denunciar qualquer tipo de irregularidade nos trens e estações. O "SMS-Denúncia" funcionará 24 horas por dia e o contato poderá ser feito pelo número 7333-2252. O principal objetivo do novo serviço é facilitar a comunicação do usuário com o Centro de Controle de Segurança, estimulando a colaboração no combate ao comércio irregular, vandalismo e outros delitos.

A mensagem enviada via celular será recebida diretamente pela central de monitoramento, que irá acionar os agentes mais próximos do local. Para fazer a denúncia, o usuário deve escrever a denúncia com os seguintes dados: características do infrator, a linha em que se encontra, o número do carro do Metrô, em qual sentido está o trem e a próxima estação. A partir dessas informações preliminares, a equipe de segurança do Metrô que estiver mais próxima do local da ocorrência irá verificar o fato.

Além de enviar o SMS, o usuário também tem à disposição o telefone 0800-7707722, da Central de Atendimento ao Usuário, todos os dias das 5h30 às 23h30. As denúncias recebidas neste canal também serão encaminhadas à área de Segurança.