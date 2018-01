Metrô de SP fecha estação República no fim de semana

Para cumprir o cronograma de obras de ampliação da Linha 4-amarela, o Metrô de São Paulo vai fechar a estação República nestes sábado e domingo, 2 e 3 de maio, para a escavação de um novo túnel. Durante o período, a ligação entre as estações Anhangabaú e Santa Cecília será feita por ônibus, gratuitamente.

Para concluir o último trecho da ligação entre as estações República e Luz, o "Megatatuzão" (Shield - EPB, equipamento usado para fazer as escavações), terá de atravessar a Linha 3-Vermelha (da qual a estação República faz parte). Para isso, o funcionamento da estação será suspenso entre a 1h da madrugada do sábado, 2 e a meia-noite de domingo, 3.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nestes dois dias, para atender aos usuários, o Metrô e a SPTrans prometem manter uma frota de ônibus para fazer o trajeto entre as estações Anhangabaú e Santa Cecília gratuitamente. Os passageiros deverão retirar senhas numa das duas estações para utilizar os coletivos. Cada senha terá validade de uma hora.

A operação será dividida na Linha 3-Vermelha: no primeiro trecho, os trens prestarão serviço da estação Palmeiras-Barra Funda até Santa Cecília e vice-versa. Na outra ponta, as composições sairão de Corinthians-Itaquera e seguirão até a estação Anhangabaú e vice-versa. A estimativa da companhia é que haja um acréscimo no tempo total da viagem em dez minutos.