Metrô de SP e EMTU irão operar com frota reduzida no feriado

SÃO PAULO - As linhas do Metrô e a frota gerenciada pela EMTU/SP irão operar de forma similar a um domingo típico nesta quarta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil.

A CPTM fará o mesmo na Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) e, nas demais linhas, em razão da menor demanda nesse dia, irá executar obras de infraestrutura e manutenção em horários e trechos específicos.

Metrô. Amanhã, o Metrô operará com o mesmo número de trens de um domingo típico nas linhas 1- Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena) e 3- Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras-Barra Funda) e 5- Lilás (Capão Redondo-Largo Treze). Nessas linhas, se necessário, o Centro de Controle Operacional disponibilizará trens reservas para atender a demanda. Na quinta-feira, 8, o Metrô inicia a operação nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás no horário habitual, a partir das 4h40.

CPTM. A CPTM realizará obras de infraestrutura e intervenções de manutenção do sistema, gerando alterações na operação em trechos e horários específicos em algumas linhas:

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes -Itapevi)

Das 8 às 20h, devido a serviços de substituição de fios, lançamento de cabos e implantação de postes da rede aérea de alimentação elétrica entre as estações Sagrado Coração e Engº Cardoso, os trens circularão com maior intervalo entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú)

Das 9h30 às 19h, haverá substituição de equipamento de via na região da estação Osasco. Por esse motivo, os trens da Linha 9 - Esmeralda circularão somente entre as estações Grajaú e Presidente Altino. Os trens da Linha 8-Diamante atenderão normalmente o trecho entre as estações Presidente Altino e Osasco.

Linha 11-Coral (Luz - Guaianazes) - Expresso Leste

Os trens circularão com maior intervalo médio ao longo de toda a operação comercial de quarta-feira, para possibilitar a implantação de componentes e revisão da rede aérea de alimentação elétrica, bem como a implantação de novo sistema de sinalização na região da Estação Tatuapé.

Linha 11-Coral (trecho Guaiazanes - Estudantes)

Das 8 às 20h, serão realizados serviços de substituição de trilhos, solda , carga de materiais e limpeza das vias entre as estações Antônio Gianetti e Poá, gerando maior intervalo médio.

Linha 12 Safira (Brás - Calmon Viana)

Das 23h30 de hoje às 3h30 de amanhã os trens circularão com maior intervalo médio devido à implantação de novo sistema de sinalização na região da Estação Engº Goulart.