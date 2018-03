Metrô de São Paulo restringe acesso à Estação Anhangabaú

Os usuários que tentaram entrar na Estação Anhangabaú do Metrô, no centro da capital, no início desta noite de sexta-feira, 5, tiveram dificuldade para embarcar na Linha 3-Vermelha. Das 13 catracas de entrada, 5 foram fechadas e 8 bloqueadas, com liberação por agentes, de um usuário por vez.

A restrição da entrada de passageiros foi necessária, segundo o Metrô, para a própria segurança dos usuários, já que a empresa precisou resolver uma ocorrência na estação Belém, da mesma linha, para tentar resgatar uma pessoa na via.

A companhia informa que os trens circularam com velocidade reduzida na Linha Vermelha entre 18h46 e 19h08, quando a situação começou a se normalizar.