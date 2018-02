Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida nesta manhã

SÃO PAULO - As quatro linhas do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira, 27, devido às chuvas que atingem a cidade.

A linha 4 - Azul (Jabaquara e Tucuruvi), a linha 2 - Verde (Imigrantes e Chácara Klabin), a linha 3 - Vermelha (Corinthians Itaquera e Palmeiras Barra Funda) e a linha 5 - Lilás(Capão redondo - Campo Limpo) operam desde a abertura das estações, às 4h40, com velocidade reduzida.

Por causa da redução na velocidade nos trens, o intervalo entre as composições aumenta, o que gera um acúmulo maior de passageiros nas plataformas.