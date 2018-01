Metrô de São Paulo nega explosão em trem da Linha 3-Vermelha

SÃO PAULO - O Metrô de São Paulo afirma que não houve explosão em um vagão de uma composição na Linha 3 - Vermelha, atingida por uma falha elétrica na tarde desta sexta-feira, 2. A hipótese foi levantada por usuários que estavam nos trens no momento da falha, e ganhou força nas redes sociais.

Na página do Facebook do Metrópole, o usuário Rafael Cardoso afirmou que a composição defeituosa "explodiu". No Twitter, outros usuários relatam que ouviram dos trens um barulho semelhante ao de uma explosão na tarde de hoje. De acordo com a companhia, foi registrado somente uma falha elétrica em uma composição que seguia para Estação Sé, sentido Palmeiras/Barra Funda, às 12h36. O trem precisou ser esvaziado e rebocado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o período em que a composição era retirada da via, os demais trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Com isso, houve acúmulo de passageiros nas plataformas de embarque. As catracas também tiveram acesso restrito. A circulação dos trens começou a ser normalizada às 13h22.

O Metrô informou que não recebeu nenhuma notificação de tumulto nas estações. Segundo dados da companhia, todos os dias 329.400 usuários passam pela Linha 3 - Vermelha, a mais movimentada da rede.