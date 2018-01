Metrô de São Paulo antecipa operações nesta quarta-feira

As quatro linhas da Companhia do Metropolitano operam normalmente nesta manhã de quarta-feira, 11, na capital paulista segundo a assessoria de imprensa da companhia.

As operações normalmente são iniciadas às 4h40, mas, nesta quarta-feira, em razão do apagão que tomou conta de 12 estados brasileiros, inclusive da cidade de São Paulo, a companhia decidiu iniciar a circulação de trens mais cedo.

Segundo a empresa, muitos passageiros que foram obrigados a abandonar os trens logo no início do blecaute foram posicionados na região das catracas - chamada linha de bloqueio.

Como toda essa gente voltava para casa e as ruas estavam escuras e o trânsito complicado, elas ficaram dentro das estações e esperaram pelo reinício da circulação mais cedo.

A linha 3 Vermelha (Itaquera - Barra Funda) iniciou suas operações à 1h10; a linha 1 Azul (Jabaquara - Tucuruvi), às 2h24; a linha 2 Verde (Alto do Ipiranga - Vila Madalena), às 2h35; e a linha 5 Lilás (Capão Redondo - Largo Treze), às 3h48.

O metrô informou que nenhum incidente foi registrado no desembarque dos passageiros que estavam nos trens no momento do blecaute, às 22h15.

Os trens possuem bateria de energia que permite deslocamento até as plataformas, facilitando o desembarque; e as estações têm geradores de energia que possibilitam sistema de iluminação próprio.