Metrô da Linha 4 demora até 4 vezes mais do que na Linha 3 A espera por um trem na Linha 4-Amarela do Metrô varia entre três e sete minutos, até quatro vezes mais do que o intervalo da Linha 3-Vermelha, a mais movimentada do sistema, que é de 101 segundos no pico - ou 1 minuto e 41 segundos. O tempo máximo é semelhante ao de cinco das seis linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no horário de maior movimento. O novo ramal funciona das 9h às 15h.