Metrô, CPTM e EMTU terão esquema especial durante o feriado

SÃO PAULO - As empresas de transportes públicos de São Paulo, como o Metrô, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), vão operar em esquema especial durante o feriado prolongado do Dia da Independência.

Nesta sexta-feira, 3, para atender os usuários que pretendem deixar a cidade por meio dos terminais rodoviários, o Metrô reforçará a oferta de viagens no período da noite nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda).

Já no final de semana, tanto no sábado, 4, como no domingo, 5, a oferta de viagens será semelhante a de um final de semana comum. Na segunda-feira, 6, véspera do feriado, a frota em circulação também será igual a um típico dia útil. Na terça-feira, 7, em razão do feriado, a frota de trens será igual à que circula em um domingo típico.

Na quarta-feira, 8, para atender aos usuários que retornam à cidade após o feriado, o Metrô antecipará a operação comercial das Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. As linhas 1 e 3 começarão a atender às 4h00; e a Linha 2, às 4h30. A Linha 5- Lilás abrirá as estações no horário habitual, ou seja, às 4h40.

Quem não for viajar e quiser aproveitar os dias de folga para conhecer a nova Estação Vila Prudente, na Linha 2-Verde (Vila Madalena-Vila Prudente), podendo realizar o passeio inclusive nesta segunda e terça-feira, das 9h30 às 16h.

Já a CPTM, por conta do feriado prolongado, quando se registra um número menor de passageiros transportados, promoverá diversas intervenções de manutenção e de obras de melhoria do sistema, o que aumentará os intervalos em algumas linhas:

Linha 8 Diamante (Julio Prestes - Amador Bueno)

No domingo e terça-feira, das 8h às 20h, devido às obras de remodelação da Estação Engenheiro Cardoso, além de outros serviços de manutenção, sofrerão alteração.

Linha 10 Turquesa (Luz - Rio Grande da Serra)

No sábado, das 15h às 24h, haverá alteração no intervalo por conta da instalação de equipamentos de via na Estação Santo André.

Linha 11 (Luz - Estudantes) - Expresso Leste

Entre às 15h de sábado e 3h30 de segunda, devido às obras de melhorias nas vias e na rede de alimentação elétrica dos trens, no trecho entre Tatuapé e Brás, os passageiros do Expresso Leste deverão desembarcar, obrigatoriamente, na Estação Tatuapé. Para prosseguir a viagem, no sentido Luz, deverão fazer a integração gratuita para o Metrô Tatuapé ou embarcar na Linha 12 - Safira, que estará operando normalmente até a Estação Brás.

Neste feriado, do início da operação comercial até as 23h30, o intervalo entre os trens será alterado devido a troca de fios da rede de alimentação elétrica dos trens, na região da Estação Antônio Gianetti.

Linha 12 Safira (Brás - Calmon Viana)

A alteração do intervalo será das 7h às 21 horas devido à substituição de trilhos entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista.

Nas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP no Corredor ABD (São Mateus-Jabaquara) haverá circulação com programação de sábado no próximo dia 6, véspera do feriado. Haverá redução de 20% nas viagens oferecidas. No restante das linhas da Grande São Paulo, a programação de segunda-feira será a dos dias úteis. No dia do feriado, 7, haverá redução de 50% nas viagens oferecidas, como ocorre aos domingos.