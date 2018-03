Metrô começa a receber queixas de segurança por torpedo Passageiros do Metrô já podem fazer queixas à companhia por meio de torpedos de celular. Mas não vale reclamar da lotação. O serviço, que começou a funcionar ontem, é um canal direto com a área de segurança do sistema, voltado às denúncias de vandalismo, comércio clandestino ou comportamentos inadequados - como alguém sentado indevidamente no banco de idosos, por exemplo.