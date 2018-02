Metrô começa a instalar barreira acústica em trecho elevado da Linha 3-Vermelha Painéis de alumínio começaram a ser instalados na lateral da Linha 3-Vermelha do Metrô, entre as Estações Pedro II e Brás, para reduzir o barulho dos trens no trecho, que é elevado. Ali ao lado há vários condomínios residenciais.