Metrô barra cão-guia ainda em treinamento Pela primeira vez, 19 cachorros participam de projeto do Sesi-SP que vai formar cães-guia para deficientes visuais. Mas os animais enfrentam dificuldades: embora a entrada deles seja garantida por lei e tenham identificação do Sesi, são barrados no metrô e em estabelecimentos comerciais. O Projeto Cão-guia do Sesi, que começou em julho, tem três fases. A primeira e atual é a socialização dos filhotes. Famílias acolhedoras cuidarão deles por um ano. Serão treinados e doados 32 cães.