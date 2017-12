Metrô assina contrato de prolongamento da linha Lilás

SÃO PAULO - A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) assinou nesta manhã os contratos de construção do prolongamento da Linha 5-Lilás, que vai do Capão Redondo até o Largo 13, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Por isso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Avenida Adolfo Pinheiro, no trecho entre o Largo 13 de Maio e a Rua Conde de Itu, a partir das 7 horas de domingo. A interdição deve durar 60 dias.

A CET informou que os veículos que seguem pela avenida, no sentido centro, serão desviados para a pista no sentido bairro. Já para os motoristas que seguem no sentido bairro, a opção é a Rua Doutor Antonio Bento e a Avenida Mário Lopes Leão.

Segundo o Metrô, os novos contratos vão possibilitar as construções de novas estações e estender a Linha da Estação Adolfo Pinheiro, já em construção, para a Chácara Klabin. Neste percurso, a linha terá duas integrações, com outras duas estações do metrô, a Santa Cruz, da Linha Azul, e Chácara Klabin, da Linha Verde. Os obras devem estar prontas em 2014, segundo o Metrô.