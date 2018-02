Metrô apresenta problema e passageiros desembarcam na Sé

SÃO PAULO - Passageiros de um trem da Linha 3- Vermelha do metrô de São Paulo tiveram que desembarcar na Estação da Sé, na região central da capital, depois que uma composição apresentou problemas. Segundo a assessoria do Metrô, os problemas aconteceram por volta das 8h15, em razão de falha mecânica.

A composição ficou cerca de três minutos parada na Estação da Sé para que todos os passageiros desembarcassem. Ela seguiu para a Estação Barra Funda, ponto final da linha, onde passará por manutenção.

De acordo com o monitoramento do Metrô, às 9h50 todas as linhas operavam normalmente.