Metrô anda de porta aberta e tumultua a Sé Um trem do Metrô percorreu alguns metros com as portas abertas na manhã de ontem, no momento em que os passageiros desembarcavam na Estação Sé (Linha 3-Vermelha). Houve um princípio de tumulto e algumas pessoas caíram sobre as outras. A companhia afirma que apenas três pessoas foram atendidas no local e que não houve feridos.