Metrô amplia horário das estações Vila Prudente e Tamanduateí

SÃO PAULO - As estações Tamanduateí e Vila Prudente, da Linha 2-Verde do Metrô, terão horário de funcionamento ampliado a partir deste sábado, 19. Os passageiros poderão utilizá-las das 4h40 às 21h, inclusive aos domingos e feriados.

Entre os principais beneficiados pelo novo horário estão os usuários que utilizam a Linha 10-Turquesa da CPTM, que poderão fazer integração gratuita na estação Tamanduateí.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Metrô, o horário não se estenderá até a meia-noite porque ainda restam 300 horas de testes a serem executadas no novo sistema de sinalização CBTC (Comunication Based Train Control). Entre as 21h e 24h, serão realizadas as provas e verificações necessárias.

O Metrô informou ainda que com a extensão do horário, o serviço de micro-ônibus que faz o trajeto entre as estações Tamanduateí e Sacomã, conhecido como Ponte Orca, não será mais disponibilizado aos usuários.

As estações Tamanduateí e Vila Prudente são as mais recentes no trajeto da Linha 2-Verde.