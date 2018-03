Metrô abre espaço para pianistas anônimos

Pianistas anônimos já podem mostrar seu talento na Estação Barra Funda (que integra as Linhas 7-Rubi e 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), por onde circulam 400 mil pessoas diariamente. O piano itinerante "Toque-me, sou teu" fica no mezanino da estação, próximo do Serviço de Atendimento ao Usuário, até junho deste ano. O instrumento musical já passou pelas Estações Santo Amaro, Santo André e Granja Julieta e agora chega à Estação Barra Funda. Um outro piano fica, permanentemente, no saguão principal da Estação Luz.