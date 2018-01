Metrô abre bilheterias para atender usuários de fretados em SP

A Estação Imigrantes do Metrô abriu duas bilheterias extras nesta terça-feira, 28, para atender o aumento na demanda de passageiros - que cresceu com as restrições aos ônibus fretados na capital paulista. Na segunda, a estação ficou lotada, já que é um dos pontos de parada para os ônibus que trazem passageiros do litoral e da região sul da cidade.

Com os protestos da segunda, a Prefeitura anunciou que vai alargar algumas paradas e mudar outras de lugar. Além disso, a administração está negociando mais bilheterias em estações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), que é de responsabilidade do governo do Estado.

A Secretaria Municipal de Transportes convocou uma nova coletiva para a tarde desta terça-feira, 28, quando novas alterações podem ser divulgadas.