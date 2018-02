Metrô: 4 estações da Linha 2 só vão abrir às 9h de hoje As Estações Alto do Ipiranga, Santos-Imigrantes, Chácara Klabin e Ana Rosa, da Linha 2-Verde do Metrô, ficarão fechadas ao público das 4h40 às 9h de hoje. A interrupção servirá para testar o sistema CTBC, que reduz o tempo de intervalo entre os trens. Passageiros serão atendidos gratuitamente por ônibus que farão o trajeto entre as Estações Alto do Ipiranga e Vila Mariana.