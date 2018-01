Metralhadora capaz de derrubar helicóptero é apreendida no interior

SOROCABA - Policiais rodoviários apreenderam 23 armas de uso militar restrito, entre elas uma metralhadora ponto 50, capaz de derrubar um helicóptero, em dois bloqueios realizados em rodovias paulistas, na segunda-feira, 1º. A metralhadora estava escondida no fundo falso de um carro parado na Rodovia João Mellão (SP-255), em Avaré.

No veículo, abordado pela Polícia Rodoviária Estadual, foram encontrados também um fuzil e uma pistola, além de munição. Quatro homens e duas mulheres foram presos.

As armas seriam levadas para Santos, no litoral paulista. A polícia acredita que as armas seriam usadas por quadrilhas de assaltos a carros-fortes.

Vale do Ribeira. Em Registro, no Vale do Ribeira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 pistolas 9 mm e duas mil munições em um carro abordado no quilômetro 519 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). Os dois ocupantes do veículo foram presos, além de uma terceira pessoa que, em outro veículo, dava cobertura ao transporte das armas, que estavam envolvidas em fitas adesivas, camufladas em vigas de madeira. Também foram apreendidos nove quilos de haxixe.

As armas e a droga eram transportadas de Cascavel, no Paraná, para São Paulo. Os homens receberiam R$ 50 mil para entregar a carga em um posto de combustível da capital. Os suspeitos foram autuados por tráfico de armas e drogas.