Metalúrgicos protestam na Anchieta contra reforma da Previdência

SÃO PAULO - Cerca de 300 trabalhadores do setor metalúrgico realizam protesto contra a reforma da Previdência e alterações de leis trabalhistas na Rodovia Anchieta, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 24. Os manifestantes fazem uma caminhada no sentido São Bernardo do Campo, ocupando uma das três faixas da rodovia.

O trânsito é pouco afetado, já que o sentido contrário tem maior movimentação neste horário. A Polícia Rodoviária monitora a mobilização. O grupo é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes.