Metalúrgicos ocupam parte da Anchieta em manifestação no Grande ABC

São Paulo, 21 - Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 21, uma manifestação dos metalúrgicos do Grande ABC na Rodovia Anchieta. O protesto durou quase três horas e reuniu mais de 4 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar.

A manifestação aconteceu para reivindicar o fim da cobrança de Imposto de Renda sobre Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e o reaquecimento da indústria.

A pista local da rodovia foi ocupada pelos manifestantes, entre o km 13 e km 15, informou a Ecovias. A polícia não precisou intervir no protesto que foi encerrado por volta das 11h.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sérgio Nobre, o objetivo da manifestação foi alcançado, o de chamar a atenção da população para essas principais questões.

Trabalhadores da Ford e Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo reuniram-se na manhã desta quarta-feira, por volta das 7h.