Metade das linhas da CPTM volta a funcionar

Três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltaram a funcionar por volta da 1h30 da manhã desta quarta-feira, 11: 10 (Luz-Rio Grande da Serra), 11 (Luz-Guaianazes) e 12 (Brás-Calmon Viana). Estas linhas estão em operação e não haverá interrupção no serviço nesta madrugada.

As demais linhas - 7 (Jundiaí-Luz), 8 (Itapevi-Júlio Prestes) e 9 (Osasco-Grajaú) continuam paradas. Ainda há passageiros dentro das composições que estavam em deslocamento no momento do blecaute.

De acordo com a assessoria de imprensa da CPTM, assim que o fornecimento de energia elétrica for retomado nesses locais, as três linhas voltarão a funcionar ininterruptamente. Normalmente, o serviço é interrompido da 0 horas às 4 horas.

As seis linhas da CPTM pararam por volta das 22h15, quando aconteceu o apagão. Neste momento, conforme a CPTM, as estações foram fechadas para a entrada de pessoas. Os usuários que já aguardavam os trens foram orientados a esperar nas estações, por questões de segurança, mas alguns preferiram sair para tentar outras maneiras de voltar para casa.

Os passageiros das composições que estavam no meio do seu percurso tiveram duas opções: caminhar, pelos trilhos, até a estação mais próxima ou aguardar dentro do trem, na companhia do maquinista responsável, que não sai da composição até que o sistema volte a operar normalmente.