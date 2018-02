Metade das casas noturnas de SP não oferece segurança contra incêndio

SÃO PAULO - Resultado da blitz realizada pelo Corpo de Bombeiros no Estado revela que 177 boates, de um total de 330 fiscalizadas, apresentam problemas relacionados à segurança. São 111 sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e outras 66 que têm o documento, mas apresentam falhas, como luz de emergência apagada ou extintor de incêndio vencido. As demais boates, 126, estão em dia com a fiscalização.

A lista com os endereços será encaminhada às prefeituras para a adoção das medidas cabíveis. No caso das casas com AVCB inválido, os bombeiros darão prazo de 10 dias para regularização e posterior agendamento de nova vistoria.