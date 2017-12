Meta é criar 100 mil empregos na região

Dentro de cinco a dez anos, a expectativa da Prefeitura é de incentivar a criação de 50 mil a 100 mil empregos na zona leste. A meta do pacote de incentivos à região visa a alterar a distribuição de vagas de trabalho não apenas em São Paulo, mas em parte das cidades vizinhas. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Mello Franco, a mancha do emprego formal revela que os postos estão concentrados no centro e na zona sul, além dos nos municípios de Barueri e Osasco e do ABC Paulista.

Na contramão, a mancha da densidade populacional mostra que a zona leste é a que tem o maior número de habitantes por metro quadrado, o que justifica a proposta de aliar emprego e moradia, a fim de reduzir deslocamentos.