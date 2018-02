Meta de Dilma é ter profissionais em todas as cidades

Ideli defendeu a vinda de médicos estrangeiros, mas ressaltou que isso só deve ocorrer, pelo programa, caso as vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) não sejam preenchidas por brasileiros. "Só se os médicos brasileiros não quiserem ocupar as vagas é que traremos os de fora."

A ministra também justificou os dois anos a mais que os estudantes terão de cursar. "Antes de se especializar, ele tem de entender a saúde como um todo."