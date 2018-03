Meta de criação de motofaixas é reduzida

"A grande dificuldade em fazer uma motofaixa é compatibilizar o espaço físico com os veículos, principalmente o transporte público. Serão quatro, uma por ano", disse o secretário dos Transportes, Alexandre de Moraes. O primeiro ano da gestão terminou sem nenhuma inauguração de motofaixas. A única com obras em andamento é a da Rua Vergueiro, que ligará o centro à região do Ibirapuera. A inauguração deve ser em abril. / R.M.