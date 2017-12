Mesmo sem chuva, Cantareira sobe pelo 18º dia consecutivo

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira subiu, novamente, 0,5 ponto porcentual nesta terça-feira, 24, em relação a segunda-feira, 23. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o manancial, que abastece mais de 5 milhões de pessoas, conta com 17,6% de sua capacidade total, ante 17,1% no dia anterior. É o 18.º dia consecutivo de variação positiva do reservatório.

Não houve registro de chuva entre um dia e outro e a pluviometria acumulada no mês na região, de 189,9 milímetros, superou a média esperada para março, de 178 mm.

Mesmo conforme o novo cálculo adotado pela Sabesp -- de divisão do volume armazenado sobre o total, que considera as duas cotas de volume morto adicionadas no ano passado --, o Cantareira subiu 0,3 ponto porcentual e opera com 13,6% de sua capacidade.

Outros mananciais. Quatro dos outro cinco sistemas de reserva hídrica tiveram pequenas altas no mesmo período. O nível do Sistema Alto Tietê subiu de 22,9% para 23%. O Guarapiranga, por sua vez, passou de 83,8% para 84,3%. Já o Alto Cotia cresceu 0,5 ponto porcentual, atingindo a marca de 63,4% de sua capacidade, enquanto o Rio Claro aumentou de 42,9% para 43,1%.

Apenas o Sistema Rio Grande manteve-se estável entre os dois dias, em 98,3%, apesar do 0,8 mm de chuva registrado na região.

Apesar das altas nos mananciais, é importante frisar que São Paulo ainda vive a sua pior crise hídrica da história. A recomendação é pelo uso racional e consciente da água em todas as situações.