Mesmo no feriado, multidão lota 25 Paulistanos e turistas lotaram ontem a região da Rua 25 de Março, no centro. Apesar do feriado do Dia da Consciência Negra, a maior parte dos lojistas da tradicional via de comércio da cidade decidiu abrir ontem, de olho nas compras de Natal. Muitos estabelecimentos funcionaram das 8h às 15h, mas o horário reduzido não desanimou clientes. Lojas de outras ruas comerciais, como a Oscar Freire, também abriram.